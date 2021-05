El virus es redueix a Catalunya, amb baixada dels indicadors epidèmics i dels crítics ales UCI encara que amb un lleuger repunt d’ingressats en planta, alhora que creix la preocupació veïnal pels botellons el cap de setmana, entre crítiques del sector de l’oci nocturn per no poder obrir.

A Catalunya la velocitat de propagació del virus cau al 0,77, una xifra no vista des del 10 de novembre, que suposa que cada 100 infectats contagien una mitjana de 77 persones, mentre que el risc de rebrot descendeix 15 punts i se situa en 139. Les defuncions setmanals continuen decreixent i els últims set dies han mort 61 persones per covid, valors que no es veien des de l’agost passat. El Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) calcula que la mortalitat caurà encara més aquesta setmana o la que ve, pel descens del contagi entre els més grans de 79 anys, per sota dels 100 casos setmanals.

Malgrat l’evolució epidemiològica positiva, costa buidar els hospitals i, de fet, els ingressats en planta repunten lleugerament: n’hi ha 30 més que el dia abans, 1.145 pacients. Les UCI oscil·len al voltant de la barrera psicològica dels 400: divendres van baixar a 398 crítics, van tornar a pujar lleugerament dissabte a 403 i diumenge van baixar a 399. La vacunació segueix a bon ritme i ahir, com cada dilluns, Catalunya va rebre 279.630 unitats de Pfizer, a l’espera que n’arribin les d’altres farmacèutiques. Un de cada quatre catalans d’entre 50 i 59 anys (26,3%) ja té una vacuna contra la covid, en un moment en què el 31,4% del conjunt de la població ja té una injecció (2.456.753 catalans) i el 14,6%, tota la pauta (1.142.348). Avançant cap a la immunitat de grup (70%), la desescalada en les restriccions ha portat a botellons el cap de setmana, el primer sencer sense estat d’alarma ni toc de queda nocturn.

L’Associació de Veïns de la Barceloneta ha exigit a l’Ajuntament de Barcelona que faci complir les normes a les persones incíviques que es congreguen a les platges i fins i tot ha demanat que les tanquin a la nit. «És una olla de pressió. No només danyen ecològicament les platges, repercuteix en tots els carrers, molesten, provoquen i agredeixen als veïns», va denunciar el president de l’associació de veïns, Manel Martínez.

Així, les patronals de l’oci nocturn reclamen poder reobrir bars i discoteques per evitar que a Barcelona es repeteixin cada cap de setmana les mateixes escenes de botellons, que forcen Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra a desallotjar milers de joves de la platja i de punts cèntrics de la ciutat (9.000 persones la nit de dissabte a diumenge).