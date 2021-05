El Ministeri de l’Interior va informar ahir que havia tramitat ja la devolució d’uns 4.000 immigrants, la meitat dels prop de 8.000 que han accedit a Ceuta de manera irregular des de dilluns. A més, ha habilitat un sistema de gestió de 24 hores per agilitzar aquests tràmits i un nou augment d’efectius policials a la zona.

El departament de Fernando Grande-Marlaska, que ahir es va desplaçar a Ceuta amb el president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar que es re forçaran «encara més els mitjans de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat».En concret, a més del reforç ja assenyalat de 200 efectius -150 agents de Policia Nacional i 50 de Guàrdia Civil- se n’hi desplegaran 50 més de l’Institut Armat. A la zona han arribat militars de l’Exèrcit de Terra. Interior va dir que, a més, 150 antiavalots de la Policia Nacional «estan en alerta per si fos necessari el trasllat i desplegament a Ceuta». D’altra banda, el delegat del Front Polisario a Espanya, Abdulah Arabi, va instar a separar les mesures de «pressió» adoptades pel Marroc en l’àmbit migratori amb l’acolliment del dirigent sahrauí Brahim Ghali, que continua «recuperant-se» en un hospital de Logronyo. La laxitud del Govern marroquí amb l’allau de persones que volen travessar la tanca de Ceuta podria tenir a veure amb l’acolliment de Ghali, que té causes pendents a Espanya per denúncies de tortures.