Els Mossos d'Esquadra han detingut sis persones a Barcelona per presumptament pertànyer a una banda criminal que robava rellotges i joies a persones grans amb el mètode 'teletubbie': es guanyaven la seva confiança i els abraçaven per robar-los.

La investigació va començar el 4 de juny del 2020, quan dues persones es van acostar a una víctima que sortia d'un pàrquing per robar-li el rellotge i van fugir de la zona amb un turisme que conduïa una tercera persona, ha informat la policia catalana en un comunicat aquest dijous.

Els investigadors van observar que darrere d'aquest fet delictiu hi havia un grup criminal especialitzat en robatoris: les víctimes generalment eren persones grans a les quals s'acostaven amb qualsevol pretext per generar confiança i per "fer-los una abraçada" i apropiar-se de joies o rellotges i fugien amb una tercera persona que els esperava en un cotxe.

Els agents van descobrir que l'organització estava formada per sis persones, "quatre de les quals generalment consumaven materialment els robatoris mentre que les altres dues habitualment feien de conductors per facilitar la fugida".

Dilluns van arrestar els presumptes autors d'aquests robatoris, que van passar a disposició judicial, i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs.