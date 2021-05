Una jutge de Barcelona ha enviat a l’Audiència Nacional l’empresari i excàrrec de CDC David Madí, en concloure que la presumpta trama de factures falses per la qual anava a jutjar-lo està vinculada amb el cas 3%, atès que «encobreix suposadament el finançament il·legal» del partit.

En una interlocutòria, la titular del jutjat penal número 23 de Barcelona accedeix a la petició de la Fiscalia i s’inhibeix a favor del jutjat central número 5 de l’Audiència Nacional perquè l’inclogui en la peça anomenada «Triacom», una derivada del cas 3% de finançament il·legal de CDC. D’aquesta forma, acorda suspendre el judici que havia de celebrar avui contra David Madí, qui afrontava una pena de dos anys i tres mesos de presó per haver muntat, al costat d’Oriol Carbó -exgerent de Triacom, productora que treballava per Tv3- i l’empresari Juan Manuel Parra, una presumpta trama de factures falses per defraudar Hisenda en l’IVA i l’impost de societats el 2011. La magistrada entén que els fets que anava a enjudiciar «no solament són connexos, sinó que són els mateixos instruïts en la peça separada de Triacom», en la qual Carbó ja està investigat pel finançament irregular d’actes de campanya electoral de CDC el 2010 mitjançant factures falses. En opinió de la jutge, tots dos casos no poden enjudiciar-se per separat, «en venir referenciats en una mateixa facturació presumptament falsa, comesa indiciàriament com a mitjà per defraudar la Hisenda pública».