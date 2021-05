El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs que va presentar el grup del PP al Congrés contra diversos articles de la llei catalana de violència masclista, entre ells el que inclou les dones trans com a potencials víctimes de maltractament.

En el seu acte, el TC acorda tramitar el recurs d’inconstitucionalitat -presentat per 50 diputats del PP- i donar trasllat al Congrés, la Generalitat i el Parlament perquè es personin en la causa i presentin les al·legacions oportunes.

El PP va recórrer quatre articles de la llei catalana de violència masclista que el Parlament va aprovar el passat mes de desembre, en entendre que envaeix competències exclusives de l’Estat i contravé lleis orgàniques vigents. El Parlament va modificar la llei contra la violència masclista del 2008 per estendre-la a totes les dones trans, incloses les que «no tenen l’esment de sexe registrat com a dona»- i obligar els partits polítics a «tenir un pla d’igualtat intern i un protocol» davant d’aquestes violències. El grup parlamentari popular va presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra els articles 1, 2.j, 3 i 16 de la norma perquè considera que el nou text «modifica i innova» l’establert per la legislació orgànica en matèria de violència de gènere.