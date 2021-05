La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha avançat que el seu grup votarà aquesta tarda en contra la moció de la CUP en favor de l'amnistia. Concretament els anticapitalistes volen que la cambra baixa es pronunciï a favor de l'admissió a tràmit de la proposició de llei d'amnistia i també insten el govern espanyol a fer una proposta de referèndum. "Som el partit del diàleg, la negociació i l'acord. Tots els dies dins del marc constitucional", ha argumentat Lastra en roda de premsa des del Congrés. Pel que fa les peticions d'indults per als presos de l'1-O, ha dit que no ho pot valorar quan ni tan sols ha arribat la qüestió a la taula del Consell de Ministres. I ha afegit que el Ministeri de Justícia no ha rebut cap informe.

Preguntada per les paraules del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que ahir va dir que s'ha de naturalitzar el procés dels indults, Lastra ha considerat que el ministre es referia al fet que "s'ha de naturalitzar un procés que està reglat".

Tot i dir que no pot parlar de futuribles, Lastra ha dit que l'estat de dret permet al PP recórrer a la justícia les decisions amb què no estan d'acord. D'aquesta manera s'ha referit al fet que els populars ja han dit que si el govern espanyol atorga els indults per als presos de l'1-O, recorreran la decisió.