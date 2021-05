La Xina i els Estats Units van tornar ahir a enredar-se per l’origen de la covid després que els serveis d’Intel·ligència de Washington revifessin la teoria que la pandèmia va començar en un laboratori de la ciutat de Wuhan, just el dia en què els dos països havien reprès unes estancades negociacions comercials. L’ambaixada xinesa als EUA va acusar de «manipulació política» «els qui reforcin la teoria del laboratori» arran que el president estatunidenc, Joe Biden, hagi demanat a la seva Intel·ligència que «redoblés esforços» per trobar els orígens de la covid. Els serveis d’Intel·ligència estatunidenques, va dir Biden, valoren ara «dos escenaris probables»: que el virus sorgís bé del contacte humà amb un animal o d’un accident de laboratori. Aquesta al·lusió no va ser ben rebuda a Pequín, que ahir va acusar la Intel·ligència estatunidenca de no tenir «cap credibilitat», en paraules del seu portaveu d’Exteriors, Zhao Lijian. «Els EUA el que han de fer és seguir els passos de la Xina i permetre, amb l’Organització Mundial de la Salut, una recerca transparent sobre l’origen de la pandèmia al seu territori», va afirmar Zhao. Segons la Xina, «polititzar» l’assumpte crearà «obstacles» en pròximes recerques sobre el virus, a més d’enterbolir de nou les relacions entre les dues potències.