El govern espanyol ha prorrogat fins al 30 de juny les restriccions d'entrada per als viatgers. El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte una ordre del Ministeri de l'Interior que amplia fins al 30 de juny les restriccions per als viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen amb motiu de la pandèmia de covid-19. Concretament, l'executiu espanyol dilata una ordre del 17 de juliol del 2020 on s'establien una sèrie de criteris i normes per restringir els viatges des de tercers països, amb excepcions. Amb aquesta decisió, l'executiu de Sánchez també prorroga fins al 30 de juny el tancament de fronteres amb el Marroc, quan encara és recent la crisi diplomàtica amb Espanya.