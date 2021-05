Vox ha deixat a l’estacada Juanma Moreno (PP) a la Junta d’Andalusia perquè no recolza dues lleis molt rellevants: la nova llei del sòl i la reforma de la norma de salut pública per contenir la pandèmia. Els diputats d’extrema dreta exigeixen eleccions anticipades, cosa que Moreno rebutja perquè veu necessari centrar-se en la lluita contra la covid i la crisi. Els ultres portaven des del primer minut de la legislatura amb amenaces de deixar Moreno sense el suport que necessita per tirar endavant les seves iniciatives –el de Cs no és suficient–, i ara Vox retreu que la Junta ha acceptat acollir 13 menors no acompanyats. Fonts de l’equip de Moreno consideren que els «interessos partidistes» d’Abascal l’han portat a trencar i mirar de desestabilitzar l’Executiu perquè considera que, amb la tensió amb el Marroc i la defensa dels indults als presos independentistes de Pedro Sánchez, l’escenari li és propici. La voluntat és esperar a final de l’any que ve, quan toquen comicis a Andalusia i de moment, rebaixar tensió amb Vox.