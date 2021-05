Els Mossos d'Esquadra han rebut 30 denúncies per agressions homòfobes durant el primer trimestre del 2021. En el mateix període de l'any passat van ser 36. Així ho ha explicat a RAC1 el comissari portaveu del cos, Joan Carles Molinero, qui ha lamentat que hi ha una "constant" d'aquest tipus de conductes. Respecte a les tres registrades a aquesta setmana ha descartat que es tracti d'un mateix grup que hagués sortit amb l'objectiu de fer aquestes agressions, tot i que encara estan investigant els fets. De fet, a hores d'ara només s'ha presentat denúncia per l'agressió que va tenir lloc a la platja del Somorrostro i els mossos treballen perquè les altres dues persones també denunciïn.

Molinero ha apuntat que són agressions "gratuïtes" i ha afegit que hi ha casos on els agressors s'identifiquen amb ideologies feixistes o nacionalsocialistes.