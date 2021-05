La pandèmia de la covid i la crisi econòmica associada a aquesta han tingut un impacte sobre les finances de la Generalitat de Catalunya que ja arriben als 6.091,3 milions d’euros des que va esclatar la pandèmia, segons les dades actualitzades publicades pel Departament d’Economia de la Generalitat.

Aquest balanç sobre l’impacte de la covid-19 inclou, d’una banda, les despeses generades per la pandèmia, com els sanitaris contractats, les despeses derivades de les residències, els ajuts i subvencions a sectors més afectats, així com altres costos associats a aquesta crisi; i de l’altra, la minva d’ingressos, ja que amb el coronavirus va caure la recaptació de tributs propis i cedits i també van disminuir ingressos d’entitats i cànons.

En concret, la covid va generar l’any passat un impacte en els pressupostos de 4.761,4 milions d’euros, dels quals 3.638,2 milions van correspondre a despeses i els altres 1.123,2 milions per la via dels ingressos.

De gener a abril d’aquest any, l’impacte sobre el pressupost –els comptes prorrogats del 2020– és de 1.329,9 milions, el resultat de sumar els 1.306,8 milions d’euros de despeses acumulades aquests quatre mesos i els altres 23,1 milions d’impacte en ingressos.

La caiguda d’ingressos s’explica, principalment, pel descens de viatgers en el transport públic i, en menor mesura, per la reducció de taxes i preus públics de la Generalitat i altres ens i empreses públiques derivada de la reducció de l’activitat econòmica, segons argumenta el Departament d’Economia en el seu últim informe mensual d’execució del pressupost.

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya preveu un increment de recursos a final d’aquest 2021 gràcies a les transferències extraordinàries per finançar prestacions socials i projectes de reactivació econòmica, i també assegura que creixeran els ingressos de l’impost sobre successions i donacions, per exemple.

Pel que fa a les despeses provocades per la pandèmia en aquests quatre mesos del 2021, la despesa directa, és a dir, el sanitari i l’associat a les residències, va suposar 419.200.000, mentre que l’indirecte o l’induït va ser de 887,6 milions d’euros.

Tot i que la pandèmia segueix generant un quantiosa despesa, el seu origen ha canviat, ja que el 2020 el gruix de la despesa era de caràcter sanitari, i ara la suma destinada a ajudes i subvencions supera àmpliament la despesa de caràcter sanitari.

El canvi de tendència posa de manifest que s’ha superat la part més crítica de la pandèmia i ara l’economia catalana busca tornar a la normalitat de la mà de la vacunació.