Gir en la política de planificació familiar de la Xina. El Govern ha anunciat aquest dilluns que permetrà que cada parella tingui fins a tres fills, en lloc de l’actual límit de dos fills. Aquest canvi es produeix arran de la dramàtica i constant caiguda de la natalitat al país més poblat del món i del progressiu envelliment de la població, factors que han fet saltar les alarmes a Pequín. El canvi ha sigut aprovat durant una reunió presidida pel president del país, Xi Jingping, segons ha informat l’agència oficial Xinhua.

Els xinesos no volen més fills

El Govern xinès ha pres aquesta decisió amb l’objectiu de «millorar l’estructura poblacional» del país, així com «respondre de manera activa al problema de l’envelliment». En el comunicat publicat aquest dilluns, les autoritats xineses afirmen que la mesura garantirà que s’arribi a un «desenvolupament econòmic d’alta qualitat», mentre busca «mantenir la seguretat nacional i l’estabilitat social».

Entre les qüestions més difícils, les autoritats esmenten les de «la visió de la família per part dels joves» o les despeses desmesurades en celebracions, dots i regals, que Pequín considera «mals hàbits socials». Un dels objectius del Govern a l’hora de fomentar la natalitat –assenyala el text– és contribuir a «reduir la despesa de les famílies en educació», mentre es compromet a «millorar les baixes per maternitat».

El problema de l’envelliment

Així mateix, aquesta nova política explora solucions al problema de l’envelliment poblacional, com el retard de l’edat de jubilació i la posada en marxa d’una sèrie de garanties per als treballadors jubilats.

El 2016, la Xina ja va posar punt final a la seva política del fill únic, que es va mantenir durant dècades i que inicialment tenia com a objectiu frenar l’explosió demogràfica. Va passar llavors a ampliar a dos el nombre de fills permesos per parella. La idea era estimular la frenada natalitat. No obstant això, aquesta política no ha comportat un augment dels naixements. L’alt cost de criar un fill a les ciutats xineses ha fet que moltes parelles desisteixin de formar famílies.

A principis d’aquest mes de maig es va fer públic el cens de població de la Xina, que es revisa una vegada cada 10 anys. Les xifres van reflectir que el país registra el menor creixement de població des del 1950, amb una taxa de fertilitat d’1,3 fills per dona. També decreix el percentatge de persones en edat de treballar i augmenta l’envelliment.

Entre algunes minories ètniques ja era possible concebre tres fills, una cosa que no s’aplicava als ‘han’, l’ètnia majoritària al país, cosa que havia donat lloc a casos de dones forçades a avortar per les autoritats o abundants multes per incompliments, entre altres situacions.