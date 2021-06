Els parlamentaris d’Israel van triar ahir com a nou president d’Israel Isaac Herzog,que succeirà Reuven Rivlin, el mandat del qual de set anys expira el 9 de juny sense que pogués presentar-se a la reelecció.

Herzog, antic líder del Partit Laborista de 60 anys, va reunir 87 dels 120 vots dels parlamentaris i es va imposar al seu rival, l’activista Miriam Peretz. El polític, que compta amb una important influència al país i partia com a favorit, és fill de l’expresident Chaim Herzog, i net del primer rabí cap d’Israel. La coalició multicolor liderada per Naftali Bennet i Yair Lapid va ser l’artífex ahir a la nit d’un comiat històric en la política israeliana. Ara, queda una setmana per al vot de confiança del parlament israelià que confirmi el nou executiu. I Netanyahu encara té temps per idear alguna estratagema.