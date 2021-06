Un alegre Yair Lapid somreia al telèfon mentre li comunicava al president Rivlin que Israel, finalment, tenia govern. Al seu costat, el seu soci, Naftali Bennett, deixava anar un tímid somriure. Després de superar-se el termini que s’esgotava a mitjanit, ara els líders de Yesh Atid i Yamina s’enfronten a una setmana frenètica i plena de dubtes per aconseguir conservar el fràgil acord fins a l’aprovació al Parlament israelià. Encara queden molts obstacles per superar en els propers dies. El principal és la cobdícia d’un Netanyahu que no abandonarà el poder sense fer servir totes les seves armes.

Ha començat el compte enrere per al vot de confiança necessari perquè el nou govern pugui prestar jurament. Mentre Lapid desitja que els dies passin volant, Netanyahu aprofitarà el temps per intensificar la pressió sobre els insegurs diputats de Yamina. Per a això, enviarà els manifestants al carrer, fins a les portes de casa seva, llançarà agressives campanyes a través de les xarxes socials i posarà malediccions en boca dels rabins del país. Netanyahu ha demanat a «tots els membres del Parlament elegits per vots de la dreta» que s’oposin al nou govern «d’esquerra», que va qualificar de «perillós».

També el primer ministre interí va acusar Bennett de «vendre’s» a la Llista Àrab Unida de Mansour Abbàs. El líder islamista es va mostrar optimista per ser la primera formació àrab a integrar un govern israelià.