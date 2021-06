El secretari de Justícia i Interior del PP, Enrique López, va vincular la possible obertura d’un expedient a l’exsecretària general del partit María Dolores de Cospedal al que va qualificar com a «imputació material» del jutge que l’ha cridat a declarar com a investigada en el cas Kitchen.

En una entrevista ahir a RNE, López va assenyalar que «som davant una crida d’un jutge» i després «hi haurà una declaració» i a continuació «haurà de determinar si hi ha una imputació, ja no només formal com és el cas, sinó material». Serà llavors, va explicar López, que es decidirà si se li obre un expedient, «com a qualsevol altre militant».

El secretari de Justícia i Interior del PP va reconèixer tenir «confiança personal» en Cospedal, tot i que va destacar que el partit actuarà segons «el que decideixin els jutges», però en tot cas va rebutjar les «conseqüències polítiques» que «alguns estan traient» i es va mostrar en contra de les «lliçons d’ètica» tant del president del Govern, Pedro Sánchez, com d’«Unides Podem».

A més, va assenyalar que el PP està «molt tranquils» que «depengui de la justícia» perquè tenen «confiança màxima en els jutges» i estan en contra de les «ingerències» que «ha volgut fer el Govern a instàncies de Podem». El líder del PP, Pablo Casado, va evitar dijous respondre a preguntes sobre el tema.