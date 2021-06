Les persones que tenen entre 45 i 49 anys s'han començat a vacunar de la covid-19. La convocatòria es va obrir la setmana passada i, tot i que alguns dels nascuts entre el 1972 i el 1976 van poder demanar cita just pels dies següents, la immunització d'aquesta franja d'edat comença de forma massiva aquest dilluns. Un dels punts de vacunació és a la Fira de Barcelona, on es preveuen administrar al llarg de la jornada 6.000 dosis de Pfizer i Moderna entre les persones de 45 a 49 anys i també de d'altres franges d'edat. La idea és que el nombre de dosis vagi augmentant durant la setmana i s'arribi a les 9.000 dijous, segons ha indicat la responsable d'atenció a la ciutadania d'aquest punt de vacunació, Mònica Vázquez.

A mesura que l'estratègia de protecció de la covid-19 avança entre la població general, les persones que acudeixen a la cita de la vacuna són més joves. Aquest dilluns ha començat la vacunació massiva dels que tenen entre 45 i 49 anys, el grup d'edat de la població més nombrós a Catalunya. Segons l'Idescat, són 649.531 les persones (dades provisionals a 1 de gener d'aquest any).

El Departament de Salut havia comunicat que tenia previst començar a vacunar el grup d'edat d'entre 40 i 49 anys a mitjan juny i la setmana passada va obrir la convocatòria dels nascuts entre el 1972 i 1976. Una mica abans, així, del que havia previst i explicat. Quan es va obrir la convocatòria dimecres passat, algunes persones fins i tot van poder demanar cita per aquella mateixa setmana, en funció de la disponibilitat i si hi havia hagut alguna cancel·lació.

31 boxes en dos nivells diferents

A Fira de Barcelona, aquest dilluns hi ha programades unes 6.000 cites per administrar la vacuna, un nombre habitual des de fa dies en aquest punt massiu. Aquest dilluns s'hi estan administrant les vacunes de Pfizer i de Moderna, si bé la Comissió de Salut Pública -amb el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes- va ampliar la setmana passada la protecció d'aquesta franja d'edat amb Janssen.

La previsió és que el nombre de dosis vagi augmentant durant la setmana. Segons la responsable d'atenció a la ciutadania, Mònica Vázquez, es podrien arribar a administrar en una sola jornada unes 12.000 dosis, amb tots els punts de registre oberts.

Els responsables del punt de vacunació han obert per a la jornada d'aquest dilluns dos nivells diferents, amb 20 boxes per punxar el vaccí de Moderna i 11 per al de Pfizer. El sistema de gestió automatitzada de les cites indica les persones a quin nivell s'han de dirigir i, tot i que les cues s'han anat formant al llarg del matí a l'interior i a l'exterior de Fira de Barcelona, avançaven de pressa.

"Els reptes són la gestió de professionals i l'organització de les cues, amb una proposta que sigui coherent i que respongui a les necessitats que tenim", ha destacat Vázquez en declaracions als mitjans sobre els reptes logístics d'un punt de vacunació massiu.

Elogis per a les infermeres

Mònica, de 46 anys, és una de les persones que s'ha vacunat aquest dilluns a Fira de Barcelona. "Per a mi és un tema de consciència social. Ens hem de vacunar perquè és la manera, d'una banda, de reduir el risc que el virus ens faci mal i, de l'altra, que tingui menys possibilitats de circulació. No tenia cap dubte de vacunar-me", ha afirmat Mònica, que ha elogiat la rapidesa del procés i el tracte de les infermeres: "Són increïbles, tenen un bon humor i una agilitat brutal".

Una altra de les vacunades ha estat Núria, de 49 anys: "No em feia massa il·lusió, però trobo necessari vacunar-se. Era reticent abans però he anat veient la necessitat que ens vacunem tots. Necessitem tornar a la vida". I també una lloança a les infermeres que administren la vacuna: "He arribat tranquil·la, però m'he posat una mica nerviosa a la cua. Però a dins m'han tractat genial i de la punxada, ni me n'he assabentat".