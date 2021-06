El Ministeri de Sanitat proposa ara eliminar les restriccions a l’hostaleria i permetre l’obertura de l’oci nocturn també en zones en un nivell mitjà de risc i no només baix, mesures que, en tot cas, seran objecte de revisió i flexibilització segons evolucioni la pandèmia.

Així consta a l’esborrany que el departament que dirigeix Carolina Darias va enviar ahir a la nit als consellers, al qual ha tingut accés EFE, en què Sanitat modifica la declaració d’actuacions coordinades aprovada la setmana passada al Consell Interterritorial de Salut i publicada des de dissabte al BOE.

En concret, el nou plantejament de Sanitat suprimeix tot el referent a les limitacions a l’hostaleria (aquest «subapartat B del punt 1» citat a l’esborrany); l’acordat amb el vot en contra de cinc comunitats –Andalusia, Madrid, Catalunya, Múrcia i Galícia– i l’abstenció d’una altra –Castella i Lleó– va ser deixar obrir aquests establiments fins a la una de la matinada, sense poder servir més enllà de les dotze de la nit, a més d’altres restriccions d’aforament.

A més, modifica l’apartat que al·ludia a l’oci nocturn: si abans només es permetia la seva obertura fins a les 2.00 hores, ampliable a les 3.00, en zones de fins a nivell 1 d’alerta, ara l’esborrany inclou també les que estan al nivell 2. En l’actualitat, només el País Basc i La Rioja se situen per sobre, al nivell 3.

Flexibilització

«L’obertura dels locals d’oci nocturn es podrà autoritzar quan la situació epidemiològica de la unitat territorial de referència per al control de la Covid de la comunitat autònoma en què es trobi estigui fora dels nivells de risc o en els nivells d’alerta 1 i 2, d'acord amb el document ‘Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de Covid-19’», recull l’esborrany.

Finalment, afegeix un paràgraf per especificar que les mesures acordades «podran seran objecte de revisió i flexibilització a mida i d’acord amb l’evolució de la pandèmia de la Covid».

Sanitat ha fet aquest nou plantejament després que l’Audiència Nacional paralitzés aquest dilluns aquestes restriccions a la Comunitat de Madrid «pel risc de generar situacions d’incertesa i de menyscapte (que pogués ser greu) als interessos dels afectats últims per la decisió d’imposar restriccions diferents de les ja existents».

Després de conèixer-se la notícia, el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va assegurar que «el ministeri busca consens i mira d’evitar la judicialització del procés». «Seria una pena que hagués de dependre de les autoritats judicials perquè no hàgim trobat prou alternatives», va afegir.

De manera que «si no es poden aplicar les mesures per motius judicials, es buscaran alternatives tan consensuades com sigui possible», va avançar.

Mentrestant, les xifres de la covid a Catalunya continuen millorant: