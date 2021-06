La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va comparèixer ahir al jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, on estava citada en la causa que investiga 29 excàrrecs del Govern pels preparatius de l’1-O, però no va declarar per la seva condició d’aforada. Abans de començar els interrogatoris, la jutgessa va oferir a Garriga no declarar perquè des que va prendre possessió com a consellera és aforada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), tot i que el tràmit està pendent.

Ahir també estaven citats una desena d’investigats, com l’exsecretari del Diplocat Albert Royo, l’exsecretari de Comunicació del Govern Antoni Molons, i l’exdirectora de Serveis de presidència Teresa Prohias. Fonts jurídiques van explicar que tots van declinar declarar excepte Royo, que tan sols va contestar les preguntes de la seva defensa sobre una altra causa en la qual està investigat -que inclou l’exconseller Raül Romeva, entre d’altres.