El Departament de Salut va declarar ahir 517 nous casos de covid confirmats per PCR o TA però cap mort, segons l’última actualització. En total han mort 22.208 persones a Catalunya. El global de casos confirmats per prova en tota la pandèmia puja a 632.201. Hi ha 586 ingressats en planta, 24 menys, i 212 a l’UCI, el que suposa un increment de nou persones en 24 hores. Pel que fa als indicadors, l’Rt baixa de 0,98 a 0,94, i el risc de rebrot disminueix cinc punts, fins a 93. La incidència acumulada a 14 dies també està per sota de 100 i es redueix de 99,98 a 99,17. El 3,31% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. D’altra banda, els alumnes confinats van baixar ahir fins als 7.179 (0,50% del total), segons la conselleria d’Educació. També, els docents i professionals d’administració i serveis en quarantena i n’eren 365 (0,22%), i entre el personal extern les persones en quarantena han baixat fins a 26.