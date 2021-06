La Delegació del Govern a Canàries ha informat aquesta tarda que ha aparegut el cadàver d'una nena a la zona de recerca de les menors desaparegudes a Tenerife, en el fons de la mar. El cos ha aparegut a la zona on va aparèixer fa dos dies una funda nòrdica i una ampolla d'oxigen.

El fet ja ha estat comunicat a la mare i a la família del pare, segons El Dia de Tenerife. «Per respecte a la família i al procediment judicial, cal esperar que l'autoritat judicial determini sobre la identificació del cos», segons explica la Delegació. Els treballs de rastreig de la Guàrdia Civil prossegueixen en el lloc dels fets, a una milla nàutica del port de Güimar, informa la Delegació del Govern a Tenerife.

La recerca de Gimeno i les nenes va començar el 28 d’abril, l’endemà de ser vist per última vegada a la Marina de Santa Cruz de Tenerife. Les càmeres de seguretat col·locades en aquestes instal·lacions portuàries van gravar com Tomás Gimeno va sortir dues vegades a la mar, la primera cap a les 20.50, i va tornar a port a les 23.30 h. Abans, el vigilant del port esportiu el va veure com treia del cotxe i carregava a la llanxa bosses de mà, maletes i bosses de roba, per la qual cosa va haver de fer tres viatges.