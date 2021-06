Un document confiscat el 2020 per la Guàrdia Civil a l’exconseller d’ERC Xavier Vendrell plantejava la via unilateral a la independència, si no hi ha referèndum pactat, així com aprofitar la taula de diàleg per «enfrontar Govern i Estat» i «afeblir l’Estat amb la contracció econòmica».

Així consta en un document, al qual ha tingut accés Efe, que l’institut armat va intervenir en el dispositiu mòbil del Vendrell quan el mes d’octubre va ser detingut en el marc de l’última fase de l’operació Volhov, que investiga membres de l’«estat major» que va organitzar l’1-O per suposat tràfic d’influències i desviament de fons al procés.

L’esquema, en el qual no consta data ni autor, resumeix una estratègia independentista amb iniciatives dividides en tres etapes anomenades «Preparar-nos», «Votar» i «Culminar», en l’última de les quals es preveu convocar un referèndum unilateral i proclamar la República si no és possible una votació pactada ni la comunitat internacional intervé per «imposar-ho».

En la primera etapa, el full de ruta aposta per «acumular forces» ampliant la base social d’ERC i JxCat, utilitzant la taula de diàleg amb el Govern central per «obrir els ulls de més catalans», aprofitar la situació econòmica per «convèncer més catalans dels beneficis de la República» i «confrontar a l’Estat al carrer defensant el Parlament i les institucions».