Rocío Caíz, de 17 anys, va ser assassinada i esquarterada a Estepa (Sevilla) per la seva exparella, Adrián N., que va confessar el crim masclista, el divuitè a Espanya des del començament d’any, i l’entorn de la víctima va explicar que la menor patia maltractaments, però que no es va atrevir a denunciar-los.

La noia, que tenia un fill de 4 mesos amb l’assassí confés, un ciutadà romanès de 23 anys, no havia presentat mai una denúncia judicial, però una de les seves amigues de la infància, Brenda Ríos, va assegurar que Rocío patia maltractament físic i psicològic, i la seva família també sosté que va ser maltractada. La jove tenia «molta por, molta dependència emocional, i és difícil fer aquest pas quan estime una persona tot i el que et fa», va resumir l’amiga de la jove.

La família de la menor afirma que havia patit agressions per part de l’exparella en diverses ocasions, encara que les seves dades no estan reflectitdes en el registre VioGen, que recull les informacions de les dones que denuncien fets similars als serveis socials d’ajuntaments o qualsevol força i cos de seguretat de l’Estat. La seva família va assegurar que en alguna ocasió havia patit ferides com el trencament del nas, de la qual no va donar una explicació convincent.