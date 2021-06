El president dels Estats Units, Joe Biden, va assegurar ahir que la reunió a Ginebra amb el president de Rússia, Vladímir Putin, va ser «positiva» i «sense amenaces», malgrat les tensions pels atacs cibernètics. «Hi ha perspectives genuïnes per millorar les relacions», va dir després d’una trobada amb el líder rus d’unes tres hores. En termes similars es va expressar Putin assegurant en una roda de premsa separada que la reunió havia estat «constructiva». Tanmateix, Washington avisa que respondrà si hi ha atacs. «Tenim una capacitat cibernètica important», va recordar Biden arran d’una sèrie de recents ciberatacs als EUA.

Tot i que Putin va negar cap vinculació amb els pirates informàtics que, per exemple, van paralitzar una de les xarxes d’oleoductes més importants de la costa est del país, el president nord-americà va marcar una línia vermella al líder rus en lliurar-li una llista de 16 infraestructures crítiques que haurien de ser intocables. Amb tot, el Kremlin s’ha compromès a fer «consultes» al respecte.

«Les dues parts hem expressat la intenció d’entendre’ns i buscar terreny comú», va afirmar Putin en un gest d’apropament. També Biden es va mostrar satisfet amb la trobada i veu voluntat per intentar trobar solucions de forma «pràctica» als grans reptes que tenen. «És un interès mutu». Com a primer pas, els EUA i Rússia han acordat restablir els respectius ambaixadors a Moscou i Washington. A part de parlar sobre la relació bilateral, tots dos també han tractat altres afers internacionals d’interès com Síria, l’Afganistan, Ucraïna, Bielorússia i l’Àrtic.