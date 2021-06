El número de defuncions el 2020 a Catalunya va créixer un 23,5%, per sobre de la mitjana estatal del 17,7%, segons dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística. Així, s’ha passat de 64.547 morts el 2019 als 79.685, 15.138 més, bàsicament a causa de la covid-19. A tot l’estat es va passar de 418.000 a 492.000 morts, prop de 75.000 més. El total de morts el 2020 és la xifra més elevada des del 1920, durant la grip espanyol, quan van morir 494.540 persones. Ni tan sols durant la Guerra Civil les xifres de morts van superar les de l’any passat.

La comunitat amb més diferència de morts va ser Madrid, amb un increment del 41,2%, seguida de les dues Castelles, 32% a Castella-La Manxa, i 26% a Castella i Lleó. Després ja ve Catalunya, i les autonomies amb menys diferència de mortalitat han estat Canàries, Galícia, Múrcia, Balears i Cantàbria, totes per sota del 7,5%.

La taxa de defuncions per cada 1.000 habitants va ser de 10,4 a Catalunya, igual que la mitjana espanyola. Castella i Lleó i Astúries van encapçalar el rànquing, amb 15,1 i 14,3, respectivament. Balears, Canàries i les dues ciutats autònomes van estar per sota de 8.

Els mesos amb més increment de morts a l’estat van ser els de març, abril, octubre i novembre. Per edats, i amb dades de tot l’estat, l’única franja amb menys morts va ser la de menors de 30 anys. A partir dels 60 anys, l’increment de mortalitat va superar el 13%, i va arribar fins al 25% en el cas dels homes de 75 a 79 anys.

Els naixements a Catalunya van baixar un 5,7%, davant del 5,9% de la mitjana espanyola, en passar de 61.548 a 58.026, xifra amb la qual es va mantenir la tendència dels últims anys. El número de fills per dona al Principat és d’1,22, per sobre de l’1,18 de la mitjana estatal. El creixement vegetatiu, naixements menys morts, va ser el segon més baix de tot l’estat, amb 21.659 habitants menys, només superada per Castella i Lleó, amb 22.500 habitants menys.

Els casaments també es van desplomar significativament a tot l’estat, amb caigudes de més del 90% a l’abril i el maig, i de mes del 30% entre juny i novembre.