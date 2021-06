La condemna de cinc anys de presó a un jove pels altercats en una protesta contra Jusapol ha tornat a posar en el punt de mira el Departament d’Interior, al qual advocats de l’esquerra independentista recriminen que encobreixi falses acusacions per implicar manifestants en els disturbis.

La controvèrsia va aflorar ahir, quan el col·lectiu jurídic Alerta Solidària va acusar els Mossos d’Esquadra de «corrupció» per atribuir fets idèntics a dos manifestants, als quals van acusar d’agredir d’igual forma un agent antidisturbis durant una protesta contra el sindicat Jusapol el 29 de setembre del 2018 en dos atestats redactats pels mateixos policies. Els advocats van titllar la pràctica de «corrupta» i «mafiosa», duta a terme amb l’única finalitat de «sustentar solament la tesi acusatòria», i van assegurar que s’ha dut a terme amb la complicitat del Govern, al que consideren responsable últim del succeït.

Un dels activistes és Marcel Vivet, que dimecres va ser condemnat a cinc anys de presó per agredir un agent en la manifestació contra el sindicat Jusapol, en una causa en la qual la Generalitat va mantenir la seva acusació per atemptat a l’autoritat, mentre que l’altre és l’Adrià, pendent de judici i per qui la Fiscalia demana vuit anys de presó en un procés en el qual l’executiu català va retirar fa poc tots els seus càrrecs, un any i mig després de la data en què es va tancar la instrucció.

Segons Alerta Solidària, els dos joves són víctimes d’una investigació policial idèntica iniciada arran d’una minuta redactada pels mateixos antidisturbis i que, «amb escassos dies de diferència», van ser identificats pel mosso ferit. «És evident que la Generalitat coneixia la duplicitat d’aquestes actuacions i acusacions i van permetre que això arribés fins al final», va denunciar l’advocat Xavi Monge, que va exigir la «immediata revocació» de la sentència contra Vivet i l’arxivament i absolució per a l’Adrià, així com la depuració de les responsabilitats «jurídiques i polítiques».

De fet, el cas de Vivet va aixecar polèmica perquè la Generalitat va decidir mantenir els seus càrrecs malgrat que el llavors conseller d’Interior, Miquel Sàmper (JxCat), havia anunciat que ultimava un acord per deixar d’exercir l’acusació contra detinguts en manifestacions violentes, un compromís encara no concretat. No obstant això, la condemna a Vivet va dur els grups parlamentaris d’ERC i JxCat a subscriure ahir una declaració al Parlament, impulsada per la CUP, en la qual s’insta el Govern a «retirar-se com a acusació particular de totes les causes obertes per l’exercici del dret a la lliure manifestació» com les que es deriven del procés. La declaració, que va comptar amb el suport d’En Comú Podem, expressa la «solidaritat i suport» de la cambra a Vivet -membre de la llista de la CUP el 14F a Badalona- davant una «condemna absolutament desproporcionada», mentre que el PSC, Vox i el PPC van rubricar un altre text impulsat per Cs en suport a l’agent ferit.

La denúncia d’Alerta Solidària també va dur la CUP a demanar la compareixença urgent de l’actual conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena (ERC), per explicar la posició de la Generalitat en les causes contra manifestants, la del secretari general del departament i la del director de la policia, a més d’exigir una recerca interna dels responsables del gabinet jurídic i dels mossos implicats en el cas.

Per la seva banda, un portaveu del Departament d’Interior va assegurar que els fets atribuïts al Marcel i l’Adrià són accions diferents i que la Generalitat s’ha retirat com a acusació en el cas del segon perquè el mosso suposadament agredit no presenta cap lesió.