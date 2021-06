La vacuna que desenvolupa Curevac ha mostrat una eficàcia de només el 47% per prevenir el coronavirus en una segona anàlisi preliminar, una garrotada per a la biofarmacèutica alemanya, que aspirava a una autorització de les autoritats europees aquest trimestre. «En un entorn fins ara sense precedents amb almenys 13 variants al subconjunt analitzat de participants en l’estudi en aquesta anàlisi preliminar, CVnCoV va aconseguir una eficàcia provisional del 47% per prevenir la covid en qualsevol grau de gravetat i no va superar per tant els criteris estadístics predeterminats d’èxit», va informar Curevac. La biofarmacèutica precisa que «les primeres anàlisis mostren que l’eficàcia depèn de les franges d’edat i les variants del virus». «Esperàvem millors resultats en l’anàlisi preliminar, però hem vist que aquesta incomparable varietat de variants suposa un repte aconseguir una eficàcia elevada», va dir el president de Curevac, Franz-Werner Haas.