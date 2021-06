La igualadina Alba Vergés i la puig-regenca Alba Camps formaran part de la nova executiva d’ERC. El Consell Nacional del partit va ratificar ahir la seva nova executiva, amb la vista fixada en les eleccions municipals del 2023, tal com va dir la seva secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta: «Volem continuar tenyint de groc aquest país».

L’exconsellera i vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, juntament amb l’exregidor a Badalona Oriol Lladó, serà la nova sotssecretària de la direcció. D’ altra banda, la formació ha creat la Secretaria de Política Municipal i projectes transversals, que ocuparà l’exdelegada del Govern a la Catalunya Central Alba Camps. Les dues polítiques de la Catalunya Central van dir en els respectius comptes de Twitter que és un honor assumir el càrrec dins de la formació.

En la seva intervenció telemàtica davant del Consell Nacional, Marta Vilalta també va desitjar que sigui l'últim Consell que se celebra sense el seu president, Oriol Junqueras.

Vilalta va afegir que hi ha una «oportunitat històrica» per avançar en el doble objectiu d’ERC: treballar per millorar la vida dels catalans i avançar cap a la independència. També va defensar el color groc com a «símbol dels valors republicans, de l’aposta per la justícia social, de la igualtat d’oportunitats per a tothom, i per la llibertat». La nova executiva nacional ha ampliat els seus membres de 22 a 26.