Els governs dels Estats Units i del Regne Unit han alertat de l’avenç de la variant Delta del coronavirus i han demanat a la població que es vacuni. El president dels Estats Units, Joe Biden, va avisar del risc després que el país hagi assolit 300 milions de vacunes aplicades. «Si no està vacunat, corre el risc d’emmalaltir greument, morir o encomanar un altre (...) La nova variant deixarà les persones no vacunades encara més vulnerables del que eren fa un mes», va advertir Biden en una roda de premsa.

Així, es va referir a la variant Delta com una qüestió de «seriosa preocupació», perquè, com va afegir, «és més fàcilment transmissible, potencialment més letal i particularment perillosa per als joves». Davant d’això, s’ha cridat a la població a protegir-se amb la vacunació. «Si encara no s’ha vacunat, faci-ho ara. És fàcil. És convenient», ha asseverat el mandatari nord-americà.

D’altra banda, l’assessor del Govern britànic en la lluita contra el coronavirus Adam Finn va reconèixer ahir que el país està immers en una lluita contra la variant Delta del virus, identificada per primer cop a l’Índia i caracteritzada pel seu alt índex de contagi. «No estic segur que puguem derrotar-la però crec que hi ha motius per a l’optimisme», va declarar a Times Ràdio. L’epidemiòleg, assessor del Govern britànic en el Comitè Conjunt de Vacunació i Immunització (JCVI), va constatar un augment dels casos però no tant com «temia» durant l’última setmana.

L’expert va reconèixer de totes maneres que «la cursa ha començat», i va indicar que el factor determinant per sortir d’aquesta nova crisi es troba en la campanya de vacunació. «Com més aviat puguem arribar, especialment a les segones dosis, a la gent gran, menys onada d’hospitalitzacions veurem aquesta vegada», va afegir l’assessor.

El país ha registrat 11 morts i 10.400 casos en les últimes hores, en el que es tracta d’un nou repunt de la corba de contagis. Més de 42 milions de persones han rebut la primera dosi de la vacuna i més de 30 milions, la pauta completa.