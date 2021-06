El Departament de Salut va declarar ahir 621 casos nous de covid-19 confirmats per PCR o TA i quatre morts, que van elevar el total al llarg de la pandèmia a 638.271, i les defuncions, a 22.244

Els pacients ingressats a planta eren 440, 48 menys, i hi havia un crític menys a l’UCI (152). Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, es mantenia en 0,94, mentre que el risc de rebrot va baixar un punt, fins a 79. La incidència acumulada a 14 dies també va baixar lleugerament i es mantenia per sota de 100. Passava de 86,06 a 85,54.

17 casos més a la regió central

La regió sanitària de la Catalunya Central tenia un total de 49.780 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 17 més en les últimes hores. La xifra s’havia elevat a 54.177, si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.381 persones en aquesta regió, una més.

El risc de rebrot havia baixat a 60 (-5), pels 98 de la setmana anterior. La taxa de reproducció va baixar una centèsima, fins a 0,79, per sota de l’Rt de la setmana del 2 al 8 de juny (1,06). La taxa de confirmats per PCR/TA era de 32 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies era de 75 i el 2,72% de les proves fetes havien donat positiu. La regió tenia 24 pacients ingressats, sis menys que en el balanç anterior.