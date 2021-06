L’independentisme va rebre ahir majoritàriament amb satisfacció, encara que també amb cautela i apel·lacions al Govern a resoldre el conflicte català anant més enllà, amb una amnistia i el dret a l’autodeterminació.

Tant el Govern de la Generalitat com les forces independentistes van atribuir a més la decisió de Sánchez a la pressió europea, després de la resolució aprovada per l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, que insta a Espanya a «considerar l’indult o l’excarceració dels polítics catalans condemnats pel seu paper en l’organització del referèndum inconstitucional» d’octubre de 2017.

Després d’escoltar Pedro Sánchez, Aragonès va comparèixer al Palau de la Generalitat, acompanyat pels 14 consellers del Govern, per oferir una declaració institucional què va admetre que els indults són un pas que «ajuda a generar credibilitat en el camí de la negociació i l’acord per a resoldre el conflicte» català, encara que per a això ha de cessar «tota la repressió» contra l’independentisme. «És l’hora de l’amnistia i el dret a l’autodeterminació. És l’hora d’un referèndum acordat. És l’hora de la solució que genera més consens intern, que assegura l’aval internacional i que garanteix una cohesió social irrenunciable», va dir.

La portaveu del grup de JxCat, Mònica Sales, va atribuir els indults «a la pressió internacional» i va negar qualsevol tipus de pacte o de negociació del seu partit amb el Govern. D’aquesta manera, Sales ha sortit al pas dels dubtes llançats per l’ANC, que ha cridat a «reflexionar» sobre els lideratges del moviment independentista després de la concessió dels indults.

Per la seva banda, la CUP va advertir que els indults no resolen «l’escenari català», ja que «hi ha més de 3.000 persones» amb causes judicials obertes «que queden en la intempèrie».