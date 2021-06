El conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va anunciar que els pròxims comptes de la Generalitat inclouran una dotació pressupostària per desplegar la fibra òptica a tots els municipis de Catalunya. El també vicepresident es va comprometre compromès a fer arribar el primer cable submarí a Catalunya, per on passa el 90% de tràfic intercontinental de dades, i va assegurar que aquesta «serà la legislatura del 5G». En matèria de territori, el titular del Departament s’ha fixat com a objectiu assolir 1.500 milions de viatgers al transport col·lectiu durant aquesta legislatura i va reclamar al Govern espanyol el «traspàs» de Rodalies i la gestió de totes les infraestructures catalanes.

Puigneró va comparèixer ahir davant la Comissió de Polítiques Digitals i Territori per informar sobre els objectius i les actuacions del Departament en aquesta legislatura. Entre aquests, Puigneró es va comprometre a incloure una partida pressupostària als comptes del 2022 per desplegar la fibra òptica a tots els municipis de Catalunya. Així mateix, va anunciar que el Govern farà arribar el primer cable submarí a Catalunya, per on passa el 90% de tràfic intercontinental de dades. «No pot ser que el nostre país no disposi d’una connectivitat d’aquesta dimensió», va assegurar. El conseller també preveu «culminar» el desplegament del 5G a tot el territori i implementar l’anomenada societat del Gigabit, de molt alta capacitació d’informació, el 2025. Puigneró també va anunciar el llançament de la pròxima «constel·lació de nanosatèl·lits» a finals del 2021 i principis del 2022. En l’anterior legislatura i en el marc de l’estratègia NewSpace de Catalunya, el Govern va llançar a l’espai el nanosatèl·lit Enxaneta amb l’objectiu de millorar la connectivitat global de l’Internet de les coses i l’observació de la Terra. Durant la seva intervenció, el vicepresident del Govern també es va comprometre a desplegar l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, creada fa dos anys, i convertir-la en un «veritable servei públic» amb especial atenció a l’administració local els pròxims mesos.

En matèria de territori, Puigneró pretén millorar la qualitat portuària i aeroportuària i fer que Catalunya esdevingui «un hub aeroportuari». Puigneró també va apostar per una mobilitat «més sostenible», amb més promoció del transport col·lectiu, un sistema de tres carrils als grans corredors viaris del país i una «nova cultura» de la mobilitat i el finançament. «Menys paga qui menys contamina, més paga qui més utilitza», va assegurar. El conseller va defensar una mobilitat sostenible «intel·ligent» basada en la digitalització, amb l’ús de targetes sense contacte o el mòbil i la possibilitat dels usuaris d’obtenir informació en línia a temps real. El conseller també va ferr una crida a «aprofitar» l’ampliació de la xarxa, augmentar les freqüències i digitalitzar els serveis. En aquest sentit, va anunciar que el Departament treballarà per assolir 1.500 milions de viatgers al transport públic al sistema de l’ATM de Barcelona en quatre anys. En aquest context, el vicepresident del Govern va reclamar a l’Executiu espanyol el «traspàs» de Rodalies. «La solució de Rodalies només té un nom i es diu Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)», va assegurar. Puigneró també va reclamar la gestió de totes les infraestructures catalanes. «La Generalitat no vol només negociar què fer amb l’Aeroport de Barcelona-el Prat, sinó que vol l’aeroport», va dir.