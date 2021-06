S’hi pot ballar, però no com abans. La reobertura de l’oci nocturn ha estat un decisiu pas endavant per a la tornada a la normalitat, però la imatge de les pistes de ball encara és lluny de ser la que era. En els locals que van obrir per la revetlla a Manresa, molts dels clients eren conscients de les restriccions i les normes que regeixen la festa nocturna en aquests moments. Tot i no haver-hi incidències destacables, en alguns moments hi havia grups que no portaven la mascareta quan tocava.

«Ens feia una mica de respecte perquè abans de Sant Joan ja vèiem que la gent tenia moltes ganes de sortir, i estàvem a l’expectativa de si tothom sortiria en massa i si els clients farien cas a la normativa i es col·locarien la mascareta quan toca. Ja se sap què passa quan prens quatre cops. Finalment, la gent ha estat sorprenentment molt responsable. No m’ho esperava», explica un dels responsables del Grup Ítaca, que gestiona Villa Martini i Coco Villagen, Sergi Torra.

De fet, en aquest local s’han pres molt seriosament les normes i hi havia personal que controlava que tots els grups d’amics que van decidir passar la nit a la sala estiguessin al lloc on tocava i es col·loquessin la mascareta per anar a la barra. «Crec que la gent és conscient que ens poden tornar a tancar si les coses no surten bé, i per aquest motiu no es passen de la ratlla», afirma.

En general, els responsables de l’oci nocturn opinen els grups més joves són difícils de controlar i n’hi havia alguns que no respectaven la distància o que momentàniament no es posava la mascareta, però ressalten que en la reobertura dels locals no hi va haver cap incidència.

«Ja sabem que hi algun cas excepcional i que els més joves a vegades no fan cas a les normes, però a Casablanca vam veure que entre la clientela hi havia molta conscienciació i que sabien molt bé què havien de fer a cada moment», destaca el responsable de la sala, Nico Gutiérrez. Per la seva banda, Jordi Cortés, del Sielu, també subratlla que no hi va haver incidències.

Pel que fa a l’ús de les pistes de ball, s’hi pot estar seguint algunes directrius: en els locals amb un aforament superior a 500 persones, la pista ha d’estar perimetrada, amb un punt d’entrada i un de sortida. Independentment de l’aforament, és obligatori dur la mascareta correctament posada i no consumir-hi. Una mesura que no afecta del tot a les sales manresanes perquè han col·locat cadires i taules a les pistes de ball. Al servei de barra, s’ha de garantir la distància interpersonal.