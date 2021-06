La reunió entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez a la Moncloa ha acabat després de dues hores i mitja. Els presidents dels governs català i espanyol s'han reunit a la seu de l'executiu estatal aquest dimarts a partir de les 17:10 hores per reprendre el diàleg entre les dues institucions. Segons fonts coneixedores, Aragonès ha insistit en la necessitat d'exercir l'autodeterminació i aplicar l'amnistia, així com en la fi de la "repressió" per resoldre el conflicte polític. De la seva banda, Sánchez ha prioritzat abordar el "dia a dia" i la reconstrucció econòmica. Aragonès compareixerà tot seguit a la delegació del Govern a Madrid -al Centre Blanquerna-, i la portaveu espanyola, María Jesús Montero, ho farà després a la Moncloa.

Després de coincidir a Barcelona les últimes setmanes -al Cercle d'Economia i al MWC-, Aragonès i Sánchez han abordat avui la resolució del conflicte polític. A la prèvia, però, ja s'han constatat les discrepàncies en els objectius de la trobada: el Govern hi volia abordar la fi de la "repressió" -el dia que el Tribunal de Comptes reclama 5,4 MEUR a una quarantena d'excàrrecs-, a més dels fons europeus.

D'altra banda, l'executiu espanyol ha preferit posar l'accent en el "dia a dia" i la recuperació econòmica, sense concretar cap proposta política nova a la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat. La Moncloa també ha explicat que Sánchez oferiria a Aragonès el seu suport a la candidatura Pirineus-Barcelona per als Jocs Olímpics de l'Hivern de 2030.

Tal com ha explicat la portaveu del Govern al migdia, Patrícia Plaja, el president Aragonès també esperava concretar-hi la data de la reunió de la taula de diàleg. La Generalitat la vol fer al juliol, però l'executiu espanyol ja la situa de cara al setembre.

Sánchez ha rebut Aragonès a les 17:06 a dalt de l’escala de l’entrada del Palau de la Moncloa. Les banderes d'Espanya i Catalunya -dues de cada- han encapçalat la rebuda, molt protocol·lària i sense salutació formal visible davant els mitjans gràfics. Tot seguit, els dos presidents han entrat a l'edifici per reunir-se.

No hi ha hagut l'entrega de cap regal ni obsequi. Des de Presidència han argumentat que la trobada no era de cordialitat sinó "de treball". Els dos presidents han portat en tot moment mascareta: Sánchez en duia una blanca amb la bandera d'Espanya, i Aragonès una de negra llisa.