Unes 2.000 persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Perpinyà (Catalunya del Nord). Ho han fet per protestar en contra del congrés que el partit d'extrema dreta liderat per Marine Le Pen, Reagrupament Nacional, celebra a la ciutat. Una protesta que ha agrupat sindicats, alguns partits polítics i també part de la societat civil. L'Alain Vidal i en Toni Forte son dos veïns de Perpinyà i expliquen que han anat a la marxa perquè no volen "que hi hagi feixisme enlloc". En Nacho Valenzuela també viu a la ciutat i pertany a l'entitat VISA (Vigilància Intersindical contra l'Extrema Dreta). Explica que intenten fiscalitzar i fer propostes per evitar que el missatge del partit de Le Pen qualli entre els treballadors francesos.

Tarda festiva i reivindicativa al centre de Perpinyà. Sindicats, partits polítics i entitats socials han protestat contra el congrés que l'extrema dreta de Marine Le Pen està fent aquest cap de setmana al Palau de Congressos de la ciutat de la Catalunya del Nord, d'on ha de sortir el candidat de Reagupament Nacional a l'Elisi. Els manifestants han carregat contra Le Pen i el partit que ara lidera i, amb crits i pancartes en contra, han recorregut el centre de Perpinyà. Com sol ser habitual, la marxa ha sortit de la Plaça Catalunya i ha passat per alguns dels barris més desafavorits de Perpinyà, fins a tornar de nou al mateix lloc.

Abans i després s'han fet discursos i actes per denunciar "el perill que suposa" l'extrema dreta. "No volem feixisme, ni aquí ni enlloc", assenyala l'Alain Vidal, veí de la ciutat.Ell ha assistit a la manifestació acompanyat d'un amic, en Toni Forte, que ha recordat que a Perpinyà el partit de Le Pen governa, malgrat haver rebut un suport molt petit en relació a la població. I és que Louis Aliot és també un dels blancs de les crítiques dels prop de 2.000 manifestants que han sortit als carrers de la ciutat aquest dissabte.Forte assegura que Aliot, "com a bon feixista", ha anat implantant mesures "pròpies d'un populista" i "carregant-se la catalanitat" de Perpinyà. En Nacho Valenzuela és un professor d'un institut de la ciutat que des de fa dos mesos lidera a la ciutat l'entitat antifeixista VISA –present a tota França-. Es tracta d'una associació que es dedica a "fiscalitzar" l'extrema dreta i combatre les seves "mentides amb propostes". "El que volem és que els treballadors francesos vegin que ningú pot estar al costat de persones que no busquen el millor per a ells. L'extrema dreta és el que no volem", remarca.

Representació del principat

La manifestació ha estat liderada pel sindicat CGT i la CNT que lluïen diverses pancartes en contra de les polítiques d'Aliot. Darrera s'hi ha col•locat altres sindicats minoritaris i, finalment, una representació del principat on hi havia, entre d'altres, el diputat al Parlament de la CUP Carles Riera.Un Riera que ha deixat clar que han vingut a Perpinyà perquè "Le Pen és a Perpinyà". "Al feixisme se li ha de plantar cara des del terreny i sense recular, perquè no es pot ni normalitzar ni banalitzar el feixisme", ha conclòs.