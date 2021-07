El Departament de Salut desaconsella la realització de proves en contactes estrets asimptomàtics correctament vacunats amb la doble pauta, amb la finalitat de descongestionar l’atenció primària enfront de la cinquena onada de contagis de la covid-19.

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va explicar ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que s’ha treballat un nou protocol pensat per «racionalitzar» les proves i altres actuacions diagnòstiques davant l’auge de contagis per la variant Delta.

Segons la modificació del protocol, a què ha tingut accés Efe, Salut ja «no recomana la realització de proves en contactes estrets correctament vacunats», unes persones que a més seguiran estant exemptes de fer una quarantena. Això és vàlid només per als correctament vacunats i asimptomàtics, ja que en el cas que presentin símptomes sí que es recomana fer una PCR i una seqüenciació, per fer un seguiment de quina variant està produint la reinfecció. En termes generals, Salut manté el test en els contactes estrets dels no correctament vacunats (amb una o cap dosi) però, a causa de l’augment de casos, indica que per a això es podran utilitzar indistintament la PCR o els tests d’antígens.

Salut diu que, sempre que sigui possible, els CAP han d’implementar punts de proves fora dels centres i mantenir circuits interns amb separació de les consultes de malalties respiratòries.

D’altra banda, el nou protocol pràcticament elimina les quarantenes de personal sanitari amb doble pauta de vacunació si han estat contacte estret d’un positiu. El protocol indica que el dia de la definició com a contacte estret, al professional se li farà una PCR: «Si el resultat és negatiu o, malgrat ser positiu es considera que no hi ha transmissibilitat o que es tracta d’una infecció passada, el professional pot treballar amb les mesures adequades de protecció», destaca el text.

En aquest sentit, només es farà un aïllament «si la PCR és positiva i es considera que hi ha una transmissió activa», mentre que fins ara es decretaven quarantenes amb PCR negatives a professionals sanitaris encara que estiguessin immunitzats. «És un risc, perquè pot causar un brot entre professionals», va avisar en declaracions a Efe el responsable de salut laboral de la federació de sanitat de CCOO, Paco Pareja, qui va destacar que una persona vacunada podria tenir capacitat de transmetre el virus. El sindicalista atribueix el canvi del protocol al fet que Salut vol evitar perdre professionals als CAP en un moment de congestió i en període de vacances d’estiu del personal.

Catalunya administra 723.369 vaccins en una setmana, la xifra «més alta»

El 40% de la població catalana ha completat la pauta d’immunització contra la covid després d’una setmana de rècord d’injeccions, 723.369 punxades, que representa el 10% de totes les vacunes administrades des del principi de la campanya. Un total de 4.334.326 catalans tenen la primera dosi (55,2%) i 3.150.410 les dues (40,1%), gràcies al fet que, des del desembre passat, s’han injectat a Catalunya 7.171.022 vacunes. El 10% -concretament 723.369- s’han administrat els últims 7 dies, un rècord històric, va informar Salut. Com que la cobertura està avançada, la majoria de les vacunes administrades la setmana passada són segones dosis (412.269) i la resta primeres (311.100). Per a aquesta setmana, la previsió és que Catalunya rebi al voltant de 700.000 dosis, la majoria de les quals es destinaran a segones dosis. Si bé ara es començarà a punxar menors de 30 anys que van agafar cita dies enrere, la prioritat de Salut és completar les properes dues setmanes les segones dosis de 60-69 anys.