El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va dir ahir en una entrevista a RAC1 que està «preocupat» per la quantitat que finalment acabarà sent gestionada per la Generalitat dels fons europeus. L’Estat rebrà 154.000 milions d’euros i el conseller assegura que Catalunya n’hauria de rebre prop de 30.000 milions pel seu pes en l’economia.

El conseller, que va situar la recuperació de l’economia el 2023, va dir que que actualment, només han arribat 700 milions d’euros dels 3.200 milions previstos per al 2021. El conseller va recordar que quan arriben els diners a les administracions públiques, aquestes requereixen un període mínim de tres mesos per fer la licitació per adjudicar els ajuts. «Com més tard arribin, més trigarem a fer el procediment», va alertar.

Un altre dels aspectes sobre la taula és l’augment de l’objectiu del dèficit. El titular d’Economia i Hisenda reclama al Govern espanyol incrementar aquest indicador del 0,6% a l’1,1%. Aquest fet suposaria per a Catalunya 1.000 milions d’euros addicionals de despesa. «També estaria bé saber si el 2022 també hi haurà fons extraordinaris covid», ha deixat caure el conseller. Previsiblement, Giró parlarà de tots aquests aspectes amb la vicepresidenta del govern espanyol, Nadia Calviño, a finals de juliol. El conseller va definir la ministra d’Economia i Transformació Digital de l’Estat com una persona «molt competent i molt preparada».

Respecte al fons del Govern per fer front a les fiances exigides pel Tribunal de Comptes, Giró va assegurar que és un «mecanisme impecable» en termes jurídics i va afirmar que aquesta fórmula no només està pensada per als 34 ex-alts càrrecs de la Generalitat als quals es reclamen més de cinc milions d’euros per suposadament promoure l’independentisme a l’estranger, sinó que és un mecanisme pensat per «restablir l’espai de llibertat en el qual s’ha de desenvolupar la política». Giró va dir que l’exconseller de Cultura Santi Vila també es podrà acollir al fons del Govern per pagar les fiances, un fons que funciona com una «assegurança» que preserva el dret a la presumpció d’innocència dels servidors públics.