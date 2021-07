El Govern espera que els canvis a la Moncloa «no afectin» el calendari de la Comissió Bilateral i de la taula de diàleg. Així ho va assegurar la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d’ahir, posterior al Consell Executiu. Plaja va explicar que els equips tècnics de Govern i Moncloa ja treballen perquè estigui «tot a punt» per reunir la Bilateral a finals de juliol. La consellera de la Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, que en presideix la delegació catalana, ja va treballar els darrers dies amb l’aleshores ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ara a Cultura i Esports. El Govern també confia que no hi hagi canvis sobre la taula de diàleg, prevista per la setmana del 13 de setembre a Barcelona.

Plaja va apuntar que no hi ha «cap motiu» perquè sigui així, i que els terminis estan ja «establerts» amb Madrid. La portaveu va defensar que els tempos no s’haurien de modificar, i que els compromisos «estan per complir-los».

Pel que fa a la taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa per abordar el conflicte polític, Plaja va donar les mateixes explicacions: els canvis al govern espanyol «no han d’afectar» el calendari. Així, es manté la previsió perquè els dos executius es reuneixin a Barcelona a mitjans de setembre.

Amnistia i autodeterminació

Aragonès vol portar a la taula de diàleg del setembre l’Acord Nacional per l’Amnistia i l’Autodeterminació. Es tracta d’un dels punts principals que va destacar el president durant la seva investidura. El grup impulsor format pels partits independentistes, es podria reunir per primera vegada entre finals de juliol i mitjans d’agost. El president vol reunir-hi tant els partits i entitats independentistes com també altres agents socials, econòmics, entitats i sindicats, si bé CCOO ja se n’ha desmarcat. Des de Palau confien que hi hagi prou temps per treballar el contingut de l’Acord durant l’agost, i poder-ne enllestir les conclusions -podria ser un document o un manifest, entre d’altres opcions- a principis de setembre, per portar-ne el resultat a la taula de diàleg.

«Afecte» als catalans

La nova ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va negar ahir que el seu relleu de Miquel Iceta com a responsable de Política Territorial impliqui cap «canvi de direcció» en l’estratègia del govern espanyol respecte a Catalunya. Rodríguez va afirmar que ella desplegarà els eixos de les polítiques que ha posat en marxa Pedro Sánchez, que passen per «aprofitar» els «canals» de diàleg oberts entre els dos governs. També va afegir que «el president s’ha expressat amb absoluta claredat en aquest sentit: es tracta de recuperar una senda de diàleg amb l’únic objectiu clar de millorar la convivència i donar tranquil·litat a la societat catalana». En tot cas es va mostrar convençuda que cal tractar el debat sobre Catalunya en termes que vagin més enllà de l’independentisme, i va posar com a exemple el Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que ha de permetre una reconversió de la planta de Seat a Martorell.

Preguntada pel fet que una castellanomanxega com ella assumeixi les regnes de la política territorial, Rodríguez va voler deixar clar «l’afecte» que sent «pels catalans i les catalanes», i va destacar «el lideratge de Catalunya en molts àmbits», i en especial en l’industrial. En aquest marc, va recordar els vincles entre Catalunya i Castella-La Manxa pel fet que molts castellanomanxecs van emigrar a Catalunya atrets per les «oportunitats» que oferia fruit de la seva indústria. Finalment, va afirmar que no té coneixement de la data en què se celebrarà la Comissió bilateral Estat-Generalitat que el govern espanyol volia celebrar abans de l’agost, però que es podria endarrerir fruit del relleu del govern espanyol.