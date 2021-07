El Consell de Ministres donarà llum verda a la venda de tests d’antígens sense recepta mèdica la setmana que ve. D’aquesta forma ho va anunciar dimarts la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que finalment va posar data a una petició que els farmacèutics feia mesos que reclamaven. Els titulars dels establiments de la Catalunya Central consultats per aquest diari celebren la voluntat de regular la comercialització de les proves ràpides d’autodiagnòstic, però critiquen la tardança de l’administració a l’hora d’autoritzar la distribució d’un producte que consideren clau per aturar la cinquena onada.

«La imminent aprovació de la venda de tests d’antígens és una molt bona notícia, ja que permetrà augmentar la capacitat diagnòstica i, al mateix temps, ajudarà a descongestionar els centres d’atenció primària», afirma la coordinadora de les farmàcies del Bages, el Berguedà i el Solsonès, Estrella Fíguls. Des del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, feia temps que reclamaven la regulació de la venda del producte, «però la petició s’ha mantingut al calaix del Ministeri de Sanitat durant mesos», lamenta.

En la mateixa línia s’expressa el titular de la farmàcia Planas de Manresa, Cristòfol Talaverón, que considera que la mesura ja hauria d’estar aprovada des de fa temps. «La venda de tests d’antígens a les farmàcies és clau per poder identificar els casos sospitosos i, fins i tot, els asimptomàtics de forma més ràpida», posa de manifest. Alhora, també destaca que en altres països europeus la comercialització d’aquestes proves s’efectua amb normalitat a través de diferents canals. «En el nostre cas, fins ara només en podíem dispensar als clients que disposen d’una prescripció mèdica, i la gran majoria venen sense», apunta.

Tests sense validesa

Els farmacèutics afirmen que, durant els darrers mesos, han detectat un increment en la demanda de tests d’antígens. «Usuaris que són contactes estrets d’un positiu, que tenen algun símptoma de la covid o que volen assistir a un acte multitudinari acudeixen a l’establiment a la cerca d’una prova d’autodiagnòstic», explica Talaverón. Fins ara, els farmacèutics no estaven autoritzats a dispensar-ne sense recepta mèdica, tot i que, en molts casos, els negocis n’han venut de forma irregular, segons ha pogut comprovar Regió7.

Amb l’aprovació del reial decret a partir de la setmana vinent, les farmàcies en podran vendre de forma legal. En el moment de la compra, els farmacèutics hauran d’informar els clients sobre el funcionament d’aquest tipus de test, que és d’un sol ús, i sobre la conveniència d’alertar al sistema sanitari en el cas que el resultat sigui positiu. En el cas de les proves d’autodiagnòstic que es distribueixen a les farmàcies, el registre dels positius no està garantit, ja que depèn de la voluntat dels usuaris. «Aquest és un dels inconvenients d’aquest tipus de tests ràpids que es fan a casa, ja que és probable que en molts casos el seguiment dels contagis es perdi», alerta el titular de la farmàcia Trapé de Manresa, Josep Trapé. «Per tant, aquestes proves apel·len a la responsabilitat individual de cadascú», afegeix.

De fet, els tests que a partir de la setmana vinent es comercialitzaran a les farmàcies només serveixen a títol informatiu, ja que no compten amb cap mena de document acreditatiu. En aquest sentit, el responsable de la farmàcia Nogueras, Antoni Nogueras, subratlla que les proves ràpides d’autodiagòstic no poden tenir cap validesa «perquè hi ha el risc que surtin falsos negatius».