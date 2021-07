La decisió del Tribunal Constitucional d’estimar parcialment el recurs d’inconstitucionalitat interposat per Vox contra el reial decret pel qual el Govern va declarar el primer estat d’alarma obre la porta a l’anul·lació de les multes imposades per saltar-se les restriccions de circulació via presentació de recurs. Així doncs, el TC permet reclamar les multes (fermes i no fermes) del confinament, però no les pèrdues dels negocis.

Les que no hagin sigut abonades quedaran sense efecte i els qui les van pagar podran reclamar a l’Administració la devolució de l’import pagat. Aquest escenari serà possible davant la interposició de recurs, ja que la sentència per si sola no es traduirà automàticament en l’anul·lació de les sancions.

La sentència inclourà un apartat en què s’especificarà els efectes que tindrà. Aquí apareixerà que l’estat d’alarma no va vulnerar la llibertat d’empresa ni d’activitat econòmica, perquè només ha declarat inconstitucional el que era relatiu a la prohibició de passejar-se. L’única anul·lació que s’ha produït en l’activitat comercial, d’hostaleria i oci nocturn és la facultat que s’atribuïa al Ministeri de Sanitat, a l’apartat 6 de l’article 10, per «modificar» o «ampliar» les mesures adoptades. Fonts de l’alt tribunal van confirmar a EL PERIÓDICO que això tanca la porta a intentar qualsevol responsabilitat patrimonial de l’Estat pel perjudici econòmic que van poder patir comerços, indústries i particulars a conseqüència de l’aturada l’activitat no essencial.

115 milions en multes

Els expedients sancionadors resolts a Espanya, excepte a Catalunya i el País Basc, per infraccions greus a la llei de seguretat ciutadana durant el primer estat d’alarma, van suposar una quantia de 115 milions d’euros, dels quals 51,7 milions són de sancions abonades mitjançant el pagament anticipat de la multa.

Les sancions resoltes amb aquesta normativa que es va utilitzar com a marc legal pels incompliments de l’estat d’alarma entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020 ascendeixen a 87.047, sobre les quals ja hi ha proposta de resolució i 75.217 amb l’expedient conclòs amb la bonificació per pagament anticipat.

A aquestes sancions cal sumar-ne 49.180 més els expedients de les quals estan en tramitació a les subdelegacions del Govern, però que encara no tenen proposta de resolució. No obstant això, la sentència del Tribunal Constitucional ha canviat aquests procediments.

Tot i que les multes per aquestes infraccions poden oscil·lar entre els 601 i els 30.000 euros, en la majoria dels casos s’han resolt amb la mínima sanció i prova d’això és que el pagament mitjà entre els expedients amb proposta de resolució és de 732 euros i entre les sancions acollides al pagament immediat d’un total de 687 euros.

A més, quant als expedients amb proposta de resolució, dels 63,7 milions d’euros que sumen el conjunt dels tramitats fins aquest mes per multes del primer estat d’alarma, una tercera part procedeixen d’Andalusia, on es localitzen 28.876 infraccions per un import conjunt de 23.241.377 euros.