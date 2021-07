La decisió del Govern de sol·licitar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) autorització per aplicar un toc de queda nocturn, d'1 a 6 de la matinada, en els 158 municipis - 13 dels quals a la Catalunya Central- amb més casos de covid en els últims set dies ha estat aplaudida per algunes ciutats, com Barcelona o Badalona, però criticada per unes altres, com Lloret de Mar. Davant els dubtes que ha suscitat la mesura en alguns àmbits, el Govern ha respost a deu de les qüestions que la mesura pot plantejar:

1. Quan entra en vigor?

La resolució entrarà en vigor una vegada que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi resolt positivament i es publiqui al DOGC.

2. En la resolució s'inclouen els municipis afectats o només els paràmetres?

La resolució inclou els municipis afectats i els paràmetres.

3. Què passa amb els municipis veïns d'aquells que tinguin toc de queda?

Els municipis veïns també es veuran afectats. En concret, 13 municipis que no compleixen amb els paràmetres, però que estan envoltats completament de municipis que sí.

4. Com es garantirà el compliment del toc de queda?

Igual que el toc de queda anterior, el compliment del toc de queda es farà principalment a partir dels dispositius de Mossos d'Esquadra i policies locals, però serà imprescindible, novament, la màxima responsabilitat ciutadana.

5. Quines multes s'aplicaran als que no compleixin el toc de queda?

No hi ha canvis. L'incompliment de les mesures se sanciona amb la mateixa base legal que fins ara (Decreto llei 30/2020, de 4 d'agost). Les sancions seguiran oscil·lant entre els 300 i els 6.000 euros.

6. Quines excepcions existeixen per saltar-se el toc de queda?

Els desplaçaments per assistència sanitària d'urgència o anar a la farmàcia per raons d'urgència; anar o tornar del centre de treball; els professionals o voluntaris, degudament acreditats, per prestar serveis essencials, sanitaris i socials; els desplaçaments per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència en llocs diferents o la cura de mascotes i animals de companyia.

7. Quina durada tenen aquestes mesures?

Tenen una durada de 7 dies, fins a la nova revisió.

8. Què passa si un municipi deixa d'estar dins dels paràmetres? Surt automàticament o haurà d'esperar al fet que finalitzi la resolució?

Haurà d'esperar al fet que finalitzi la resolució.

9. Què passa si un municipi demana ser incorporat dins dels municipis amb toc de queda?

Caldrà esperar a la propera revisió; però haurà de complir els criteris paramètrics.

10. Què passa si un municipi entra dins dels paràmetres en els propers dies?

S'inclourà en la propera revisió.