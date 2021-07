L’home més ric del planeta, Jeff Bezos, ha tancat la seva primera aventura espacial amb un anunci totalment inesperat. El magnat nord-americà ha creat un nou guardó per premiar «les persones que uneixen» i que dediquen la seva vida a ajudar els altres. El reconeixement, batejat com a ‘Courage and Civility Award’ i valorat en 100 milions de dòlars, ha sigut entregat aquest mateix dimarts a dues personalitats que, en paraules de Bezos, han «inspirat el món amb les seves accions»: l’activista pels drets civils i advocat Van Jones i el cuiner espanyol José Andrés, famós per les seves campanyes solidàries per alimentar els afectats per catàstrofes naturals.

El guardó ha arribat de manera totalment inesperada. De fet, Bezos ha anunciat la seva entrega just abans d’acabar la roda de premsa sobre el vol espacial de Blue Origin. «No sé en què invertiran aquests diners, però estic segur que faran moltes coses bones», ha afirmat el magnat nord-americà mentre entregava el reconeixement. Tant Van Jones com José Andrés s’han mostrat visiblement emocionats en rebre el premi. Segons ha anunciat Bezos, els guardonats podran escollir si dedicar els diners a les seves pròpies oenagés o si, per contra, prefereixen donar-lo a altres entitats benèfiques.