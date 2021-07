Tenir nivells més alts d'omega-3 en sang incrementa l'esperança de vida en gairebé 5 anys, segons un estudi amb participació de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM). L'estudi s'ha fet en col·laboració amb 'The Fatty Acid Research Institute' i diverses universitats d'Estats Units i Canadà. Segons aquest, els nivells d'àcids grassos omega-3 en sang són tan bons predictors de mortalitat per qualsevol causa com el tabaquisme. El treball ha utilitzat dades d'un grup d'estudi de llarga durada que segueix a residents de la localitat de Massachusetts Framingham des del 1971. Els investigadors han vist que els nivells d'omega-3 en els glòbuls vermells compleixen molt bé la funció de predictors de risc en mortalitat.

L'investigador postdoctoral del Grup de Recerca en Risc Cardiovascular i Nutrició de l'IMIM i signant del treball, el doctor Aleix Sala-Vila, ha explicat que incrementar un 1% els nivells d'aquests àcids en sang, com a resultat d'incloure peix blau en la dieta, incrementa l'esperança de vida en gairebé cinc anys, mentre que ser fumador habitual te'n pren 4,7.

L’estudi ha analitzat dades dels nivells d’àcids grassos presents a la sang de 2.240 persones de més de 65 anys, a les quals es van seguir una mitjana d’onze anys. L’objectiu era validar quins àcids grassos podien funcionar com a bons predictors de mortalitat, més enllà dels factors ja coneguts. Els resultats indiquen que quatre tipus d’àcids grassos, incloent-hi els omega-3, compleixen aquesta funció. Destaca el fet que dos d’ells són àcids grassos saturats, tradicionalment associats a risc cardiovascular, però que, en aquest cas indiquen més esperança de vida.

Sala ha afirmat que els estudis indiquen que no tots els àcids grassos saturats són necessàriament dolents. Es dona la circumstància que els seus nivells en sang no es poden modificar amb la dieta, com sí que passa amb els omega-3.

Aquests resultats permeten avançar en una personalització de les recomanacions dietètiques d’ingesta d’aliments, en funció de les concentracions en sang dels diferents tipus d’àcids grassos.

Els investigadors intentaran ara analitzar els mateixos indicadors en grups de població similars, però d’origen europeu per esbrinar si els resultats obtinguts es poden aplicar també fora dels Estats Units.