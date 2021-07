El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, considera que la cinquena onada està «de baixada» en termes de contagis i espera poder tornar a la normalitat «dintre de poc». Durant la sessió de control al Parlament, el conseller va admetre ahir que no s’esperaven aquesta explosió de casos, sinó que preveien un repunt que ja s’hauria controlat el 15 de juliol. «Portem una setmana que hem arribat al pic i estem de baixa», va insistir Argimon, que va afegir que aquesta situació no és «única i exclusiva» de Catalunya i va remarcar que ja hi ha més del 80% dels contagis que són de la variant Delta. Argimon va reconèixer que esperaven un repunt amb unes velocitats de contagi de 2, però la realitat va superar les previsions. la diputada del PPC Eva Parera va demanar a Argimon que incorpori el sistema privat al procés de vacunació com es fa amb la grip.