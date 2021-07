El primer ministre hongarès, Viktor Orban, va anunciar ahir que convocarà un referèndum sobre la polèmica llei anti-LGTBI, que ha estat objecte de nombroses crítiques per discriminar i estigmatitzar al col·lectiu. Així, el Govern d’Hongria tractarà de dissipar la pressió exercida des de la UE per revocar la legislació, que segons Budapest busca únicament protegir la infància de delictes com la pederàstia. «Quan la pressió sobre el nostre país és tan gran, l’única opció és que la pròpia gent d’Hongria defensi la seva nació», va dir Orban.