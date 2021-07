Pedro Sánchez intenta moure’s en un difícil equilibri respecte a Cuba. D’una banda, exigeix reformes a l’illa i mostra el seu rebuig a la repressió de les protestes. De l’altra, refusa anomenar «dictadura» el règim, com el PP li exigeix constantment. Fins ara, el president s’ha situat en aquests paràmetres. Però aquest dijous, des de Los Angeles i en el marc de la seva gira econòmica pels Estats Units, també va mostrar que no comparteix al cent per cent la política de Washington respecte a l’Havana. En concret, sobre l’embargament dels EUA sobre Cuba, que pesa des de fa gairebé 60 anys.

El president va criticar el bloqueig en una entrevista a la cadena CNN en espanyol. Just el dia en què l’Administració de Joe Biden va intensificar la pressió sobre l’Havana: el Departament del Tresor va anunciar aquest dijous la imposició de sancions contra el ministre de Defensa, Álvaro López Miera, i a la unitat militar coneguda com a ‘boines negres’ per la repressió de les més grans mobilitzacions viscudes contra el castrisme des dels anys noranta. Sánchez va manifestar el seu «respecte absolut» als càstigs imposats pel Govern demòcrata: «No tinc res a dir-hi», es tracta d’una «qüestió interna de la política nord-americana».