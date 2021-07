El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir la legalitat i «solidesa jurídica» de l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) per fer front a les fiances imposades pel Tribunal de Comptes a la trentena d’exalts càrrecs per l’acció exterior entre el 2011 i el 2017. En aquest sentit, va dir que el Govern no considera «cap opció» que no sigui la seva acceptació per part de l’organisme i també del Consell de Garanties Estatutàries, que ha d’emetre el seu dictamen al respecte la setmana vinent (a petició de PSC, Cs i PPC).

Sobre la dimissió de tres membres de la direcció de l’ICF abans de la votació sobre la concessió de l’aval de 5,4 MEUR, Aragonès els va agrair els anys de «compromís» amb l’organisme públic.

En una visita a Terrassa, el president de la Generalitat va defensar l’aval de l’ICF. «Són plenament legals, d’acord amb un decret llei del qual tothom reconeix la seva solidesa jurídica», va assegurar.

El president entén així que no hi ha motius perquè l’organisme pugui rebutjar aquest «mecanisme», ni tampoc per a un pronunciament contrari per part del Consell de Garanties Estatutàries, que te fins el 29 de juliol per emetre un dictamen sobre la qüestió tal com li han sol·licitat tres grups parlamentaris.

El Parlament, al seu torn, votarà aquesta mateixa setmana el decret del Govern que preveu la creació dels fons que ha d’avalar l’ICF.

Preguntat pel fet que tres membres de la direcció de l’Institut Català de Finances dimitissin aquesta setmana just abans de la renyida votació sobre la concessió de l’aval, el president es va limitar a «agrair a tothom la tasca que s’està duent a terme a qualsevol dels organismes públics».

I en l’agraïment, hi va voler incloure també «les persones del consell d’administració de l’ICF que han fet una tasca molt important els darrers anys». La dimissió dels tres membres de l’ICF ha estat aquesta setmana motiu de polèmica en el si del Govern català deixant novament al descobert les diferències entre Junts i ERC.

Un cop més, Aragonès va defensar que des de la Generalitat es doni «la protecció que jurídicament pertoca a persones que han actuat en l’exercici del seu càrrec i d’acord amb la llei». «El Govern de Catalunya protegeix els seus servidors públics ara i en el passat», va insistir.

Per la seva banda, el líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, va demanar al Govern explicacions per la dimissió dels tres membres de la direcció de l’ICF i exigeix «transparència».

En una visita a Súria (vegeu pàgina 8) illa va dir que s’han de respectar les decisions personals que han portat als tres dimissionaris a deixar el càrrec abans de la votació sobre l’aval, però lamentava que aquesta decisió no s’hagués fet pública abans.