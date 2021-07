El Departament de Salut ha declarat 117 ingressats més als hospitals en les darreres 24 hores i el total és de 2.132, mentre que el nombre de crítics a l'UCI també augmenta fins a 490 (+10). En paral·lel, Salut ha notificat 3.470 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici en 809.596. L'Rt baixa una centèsima i se situa en 0,94. El risc de rebrot disminueix també 46 punts, fins als 1.099. S'han notificat 19 morts –ahir dissabte no se'n va declarar cap- i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia arriba a 22.409. El 20,07% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies retrocedeix de 1.231,31 a 1.197,92, mentre que a set dies passa de 576,68 a 553,81.

El risc de rebrot era de 1.438 entre el 8 i el 14 de juliol, i es queda a 1.099 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,94, un valor inferior al de la setmana anterior (1,23). La incidència a 7 dies és de 553,81 entre el 15 i el 21 de juliol, per sota dels 644,11 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 1.197,92 entre el 15 i el 21 de juliol, just per sobre dels 1.196,74 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període del 15 al 21 de juliol n'hi va haver 43.036, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 50.053.Durant l'última setmana analitzada s'han fet 135.994 PCR i 115.830 tests d'antígens, dels quals el 20,07% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (20,36%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 32,29 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 874.485 casos, dels quals 809.596 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'ha declarat 19 en les darreres hores, amb 22.409 des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 15 i el 21 de juliol s'han declarat 86 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 24. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 1.941 persones. La setmana del 8 al 14 de de juliol n'hi havia 1.271.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 32.610 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 116 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 36.169. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 8.821 persones, sis més en 24 hores.

27 ingressats a l'UCI de menys de 30 anys

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, ja són 27 els crítics de menys de 30 anys, un més que fa un dia. En concret, 24 tenen de 20 a 29 anys (+1), dos tenen entre 10 i 19 i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 51 tenen de 30 a 39 anys (+5), 75 van dels 40 a als 49 anys (+2), 65 tenen de 50 a 59 (-4) i 105 tenen de 60 a 69 anys (+7). A partir dels 70 anys, les xifres disminueixen força; hi ha 62 malalts crítics majors d'aquesta edat (+5): 52 de 70 a 79 anys (+6), 10 de 80 a 89 (-1) i cap de 90 anys (ídem).Pel que fa a les dades d'ingressats general, dels 2.132 que hi ha actualment als hospitals catalans, 1.286 tenen més de 50 anys i 675 són menors de 50. De la resta no hi ha registrada l'edat. Un total de 144 tenen menys de 30 anys (+13). En concret, 118 tenen de 20 a 29 anys (+10), 15 tenen de 10 a 19 anys (-1) i 11 tenen menys de 10 anys (+4).

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 és la més afectada, amb 1.171 casos per cada 100.000 habitants. També la franja de 10 a 19 s'ha incrementat exponencialment en poques setmanes i està ara en 991 casos per cada 100.000 habitants. La següent franja més afectada és la de 30 a 39, amb 754 casos.

De fet, el 25% de les PCR o tests d'antígens surten positius en la franja de 20 a 29 anys, i puja al 27% en la franja de 10 a 19 anys, mentre que és del 23% en els de 30 a 39. En línies generals, la positivitat és del 23% entre els menors de 50 anys i del 14% entre els que tenen 50 o més.