El Departament de Salut va declarar ahir 22 crítics més a l’UCI respecte a les 24 anteriors i el total és de 480, però com a contrapartida el nombre d’ingressats trenca la tendència a l’alça i baixa de 13 persones (2.015). En paral·lel, Salut va notificar 5.733 contagis nou confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici en 806.126. L’Rt baixa una centèsima i se situa en 0,95. El risc de rebrot disminueix també 19 punts, fins als 1.145. No es va notificar cap víctima mortal més i el total des de l’inici de la pandèmia es manté en 22.390. El 20,81% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies retrocedeix de 1.245,31 a 1.231,31, mentre que a set dies passa de 592,28 a 576,68.

El risc de rebrot era de 1.469 entre el 7 i el 13 de juliol, i es queda a 1.145 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, baixa una centèsima i se situa en 0,95, un valor inferior al de la setmana anterior (1,29). La incidència a 7 dies és de 576,68 entre el 14 i el 20 de juliol, per sota dels 654,63 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 1.231,31 entre el 14 i el 20 de juliol, per sobre dels 1.169,45 de l’interval anterior.

Durant l’última setmana analitzada s’han fet 133.354 PCR i 116.928 testos d’antígens, dels quals el 20,81% ha donat positiu, superior al valor de l’interval anterior (20,23%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en 32,01 anys.

Entre el 14 i el 20 de juliol s’han declarat 75 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 22. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 1.890 persones. La setmana del 7 al 13 de de juliol n’hi havia 1.190.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 32.494 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 120 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 36.047. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 8.815 persones.

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, ja són 26 els crítics de menys de 30 anys, quatre més que fa un dia. En concret, 23 tenen de 20 a 29 anys (+4), dos tenen entre 10 i 19 i un té menys de deu anys. A partir dels 30 anys, 46 tenen de 30 a 39 anys (ídem), 73 van dels 40 als 49 anys (+2), 69 tenen de 50 a 59 (+4) i 98 tenen de 60 a 69 anys (+3). A partir dels 70 anys, les xifres disminueixen força; hi ha 57 malalts crítics majors d’aquesta edat (+4): 46 de 70 a 79 anys (+2), 11 de 80 a 89 (+2) i cap de 90 anys (ídem).

Pel que fa a les dades d’ingressats generals, dels 2.015 que hi ha actualment, 1.192 tenen més de 50 anys i 653 són menors de 50. De la resta no hi ha registrada l’edat.

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 20 a 29 és la més afectada, amb 1.269 casos per cada 100.000 habitants.