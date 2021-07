Un jove es manté ingressat a l’Hospital de Cruces (Biscaia) en estat greu després de rebre una pallissa durant una baralla multitudinària la matinada de diumenge passat a la localitat d’Amorebieta (Biscaia), segons ha informat el departament basc de Seguretat.

Els fets van passar cap a les tres de la matinada en un parc de la localitat, quan es va iniciar l’aldarull, en el qual el ferit va començar a rebre diversos cops per part d’un grup de joves, mentre es gravava l’agressió en un vídeo que ha sigut difós a les xarxes socials. El jove va quedar inconscient a la zona de Jauregiberrian.

El noi va ser traslladat a l’Hospital de Cruces, on continua ingressat amb pronòstic greu. Per la seva banda, l’Ertzaintza, en col·laboració amb la Policia Municipal d’Amorebieta, manté oberta una investigació en relació amb els fets.

Diversos centenars de veïns d’Amorebieta es van concentrar ahir a la nit per protestar per aquesta agressió, convocats per les associacions d’hotelers d’aquesta localitat biscaïna.