La vicepresidenta primera i responsable econòmica de Govern, Nadia Calviño, es planteja apujar el salari mínim aquest mateix any i que això tingui efecte a partir de la tardor. Calviño va posar ahir per primera vegada data a la revisió del SMI aquest mateix any -serà al setembre- i va obrir la porta al fet que aquesta revisió sigui a l’alça, tot i que anteriorment s’havia mostrat reticent a tocar aquest sòl salarial a curt termini, argumentant que això podria malmetre el creixement de l’ocupació. «L’evolució [de l’ocupació] és molt favorable, si es manté aquesta tendència podem considerar apujar el salari mínim el que queda d’any», va declarar. Així es va manifestar ahir a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres. Actualment el salari mínim interprofessional se situa en els 950 euros a l’any (en 14 pagues) i el cobren 1,5 milions de treballadors a Espanya.

«A la l’espera de com evolucioni el mercat de treball aquestes últimes setmanes, al setembre veurem si és possible reprendre el camí d’augment del salari mínim interprofessional en què estàvem fins a l’arribada de la pandèmia i acordar una alça per als mesos finals de l’any que ens permeti seguir avançant cap a l’objectiu del 60% del salari mitjà que ens hem fixat per al final de la legislatura», va declarar Calviño ahir.

Apujar o no el salari mínim ha estat durant els últims mesos motiu de pugna interna en el si de l’Executiu, amb una part del mateix a favor de continuar aquest 2021 amb el camí d’increments -amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, com a cara més visible- i una altra més partidària de deixar-lo en pausa -amb Calviño com a principal impulsora de la posició-. Fins al punt que sobre aquesta qüestió es van reunir a la Moncloa la líder d’Unides Podem i Pedro Sánchez les últimes setmanes, aflorant aquest dimarts els primers resultats públics d’aquestes converses.

Durant les últimes setmanes els sindicats han pressionat per reprendre les negociacions amb els agents socials, demanant per carta al president de Govern, Pedro Sánchez, una reunió sobre aquesta qüestió. Tot això, sumat a la insistència de Yolanda Díaz, ha provocat que ja existeixi data per a la revisió. La responsable econòmica de l’Executiu ha aparcat fins a setembre el tema -un moviment de fets consumats, ja que l’aturada d’agost feia complicat reactivar en curt termini aquesta negociació-, però s’ha mostrat receptiva a acceptar un increment per als últims tres mesos de l’exercici.

Es manté la previsió del PIB

El govern espanyol manté en el 6,5% la previsió de creixement de l’economia per al 2021 i en el 7% per al 2022. Així ho va anunciar Calviño després del Consell de Ministres que va aprovar el sostre de despesa per al 2022. També va explicar que segueixen estimant que la taxa d’atur se situarà en el 15% el 2021 i en el 14% el 2022.